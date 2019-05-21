المركز العلمي بـ"البيطريين" يعقد اجتماعا لوضع خطة لتدريب الأعضاء
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:06 م
آيات عامر
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اجتمعت اللجنة العلمية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوي، مقررة اللجنة، بالمركز العلمي بالأزبكية، لوضع خطة التدريب في المرحلة المقبلة وأهم أهدافها إعداد طبيب حقل في جميع المجالات للتأهيل لسوق العمل داخل مصر وخارجها.
وحضر الاجتماع الدكتور خالد العامري، نقيب عام الأطباء البيطريين، واللواء دكتور أشرف الفيلا، والدكتور محمد كمال دربالة أستاذ تناسليات بمعهد تناسليات الهرم، والدكتور مصطفي فايز مدير المركز العلمي، وأعضاء من مجلس النقابة الدكتور عبد العزيز الجوهري أمين صندوق النقابة، والدكتور علي سعد مقرر لجنتي الثروة الحيوانية والنقابات الفرعية، والدكتور يوسف العبد مقرر لجنة الدواء، والدكتور محمد القرش عضو اللجنة العلمية، مقرر لجنة تنمية المهارات، والدكتور الحسيني عوض عضو اللجنة العلمية، مقرر لجنة المنشآت البيطرية، والدكتور أشرف قاسم مقرر لجنة الرياضة البيطرية، والدكتور محمد أشرف عضو اللجنة، مقرر لجنة الشباب، والدكتورة عبير حسان رئيس قطاع الإعلام بالمجلس الدولي.
وأسفر الإجتماع عن إعداد ثلاثة برامج متخصصة في الخيول لإعداد مجموعة من الأطباء للعمل في مجال الخيول وتأهيلهم لسوق العمل، كذلك تم إعداد عدة برامج تدريبية في مجال الأسماك والتنمية البشرية ومجال الأدوية وسيتم إعلان الجداول في خلال الأيام المقبلة.
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