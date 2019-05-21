ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميسي يوجه رسالة قوية إلى جماهير برشلونة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:02 م
ميسي يوجه رسالة قوية إلى جماهير برشلونة
ميسي
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements
تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن تغيير الأدوار المطلوبة منه خلال الفترة الأخيرة عن ما كان يقوم به في السابق.

وقال ميسي في تصريحات صحفية أدلى بها أنه من قبل كان يحصل على الكرة ويمارس طريقة اللعب الخاصة به لكنني الآن لا يمكنني أن أركض بنفس القدر.

وواصل : ليس أنانياً بل يمكنني أن أنهي الهجمات في المرمى وتسجيل الكثير من الاهداف لصالح الفريق خاصةً أن الجماعية هي ما تعنيني أكثر من الفردية.

وأنهى : يجب على جميع اللاعبين تفهم موقفنا خاصةً أن اللاعب كلما تقدم به لن يقدر على مجاره نسقه كما كان يفعل في السابق.

Advertisements
المزيد عن: ميسي وبرشلونة ميسي برشلونة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
3
x
16:00
2
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
-
x
-
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة