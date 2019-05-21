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توريد 44 ألف طن قمح للصوامع بأسوان

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:56 م
توريد 44 ألف طن قمح للصوامع بأسوان
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فتح الله رضوان
 
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أعلن أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن توريد 44 ألفا و471 طن قمح للصوامع منذ بدء الموسم الحالي وحتى الآن.

وأوضح المهندس عاطف حسن مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، أن هناك متابعة يومية من محافظ أسوان لموقف توريد محصول القمح، بجانب تنفيذ تكليفات المحافظ المستمرة بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لانتظام استلام جميع كميات القمح من المحصول الخاص بهم خلال موسم الحصاد.


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