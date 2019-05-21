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الحلقة الختامية من "Game of Thrones" الأقل تقييما في تاريخ السلسلة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:58 م
الحلقة الختامية من Game of Thrones الأقل تقييما في تاريخ السلسلة
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الفجر الفني
 
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وصل تقييم الحلقة الأخيرة من مسلسل الفانتازيا والإثارة الشهير "Game of Thrones"، والتي تحمل اسم "The Iron Theron"، إلى ٤.٥ على موقع التقييم العالمي "IMDb"، والذي يعتبر أقل تقييم على الإطلاق في تاريخ السلسلة ككل.

ومن المعروف أنه في الموسم الأخير من المسلسل، تحل أخيرًا المعركة التي طال انتظارها بين (دينيريس تاريجريان)، و(جون سنو) و(سيرسي لانيستر) في سبيل بسط النفوذ الكامل على ممالك ويستروس السبعة، ومعركة ثلاثتهم مع الخطر الذي يهدد ويستروس بأكملها: السائرون البيض.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من النجوم إميليا كلارك وكيت هارينجتون وبيتر دينكليدج ومايسي ويليامز وصوفي تيرنر ومارك ريسمان ولينا هيدي وأيان جلين ووجاك جليسون وشين بين وجو برادلي وذا ماونتن وغيرهم.

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