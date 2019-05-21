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الزمالك يمنع لاعبيه من الرد على قائمة المنتخب

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:18 م
الزمالك يمنع لاعبيه من الرد على قائمة المنتخب
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هاني عصام
 
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طلب أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من ثلاثي الفريق أوباما وعبدالله جمعة وكهربا بعدم الإدلاء بأية تصريحات بعد استبعادهم من قائمة المنتخب الوطني.


وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن قائمته النهائية المشاركة في أمم افريقيا 2019 وشهدت استبعاد أوباما وكهربا وعبدالله جمعة.


وشدد أمير مرتضى على الثلاثي بضرورة عدم شغل أنفسهم بالأمر بسبب ارتباط الفريق بنهائي الكونفدرالية الافريقية وتأجيل الأمر إلى ما بعد مباراة نهضة بركان المغربي.


ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية بعد الخسارة ذهابًا بالمغرب بهدف نظيف.
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