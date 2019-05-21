مورينو يرد على طلب كريستيانو رونالدو برسالة غريبة

رد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد على طلب رونالدو بتدريب فريق يوفنتوس في الصيف المقبل.







وقد أعلنت إدارة يوفنتوس رحيل المدير الفني الحالي للفريق ماسيمليانو أليجري مع نهاية الموسم الحالي، بعد علاقة دامت لخمس سنوات متتالية، حقق خلالهم الفريق 5 بطولات دوري و4 بطولات كأس إيطاليا مع وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.







وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مورينيو رد على طلب كريستيانو رونالدو ، حيث قال: أحد اللاعبين الذين تربطني بهم علاقة رائعة ، يلعب لفريق ويخبرني أنه يجب أن أكون هناك في الموسم المقبل ، أجبت له بأنهم لا يريدونني.





واستمر قائلاً: لقد أخبرني: عليك أن تفوز بثلاث مباريات وسيبدأ الناس في حبك.