ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مورينو يرد على طلب كريستيانو رونالدو برسالة غريبة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:09 م
مورينو يرد على طلب كريستيانو رونالدو برسالة غريبة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
رد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد على طلب رونالدو بتدريب فريق يوفنتوس في الصيف المقبل.


وقد أعلنت إدارة يوفنتوس رحيل المدير الفني الحالي للفريق ماسيمليانو أليجري مع نهاية الموسم الحالي، بعد علاقة دامت لخمس سنوات متتالية، حقق خلالهم الفريق 5 بطولات دوري و4 بطولات كأس إيطاليا مع وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.


وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مورينيو رد على طلب كريستيانو رونالدو ، حيث قال: أحد اللاعبين الذين تربطني بهم علاقة رائعة ، يلعب لفريق ويخبرني أنه يجب أن أكون هناك في الموسم المقبل ، أجبت له بأنهم لا يريدونني.


واستمر قائلاً: لقد أخبرني: عليك أن تفوز بثلاث مباريات وسيبدأ الناس في حبك.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة