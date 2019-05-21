الجنيه المصري بـ ١.٥ دولار على مواقع التجارة الإلكترونية

رغم الحرب الطاحنة بين الدولار والجنيه والتى غالبا ما ينتصر فيها العملة الخضراء على أرض الواقع خصوصا بعد قرار تعويم الجنيه في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، الذي صاحبه هبوط حاد في قيمة الجنيه وارتفاع حاد في معدلات التضخم.





إلا أن الجنيه المصري استطاع هزيمة الدولار هزيمة ساحقة فى الواقع الافتراضي على مواقع التجارة الإلكترونية على الشبكة العالمية الإنترنت، حيث عرض الجنيه المصري الذي يحمل صورة الفرعون توت عنخ امون على موقع امازون الأمريكي بقيمة ٢٣ دولار، كما عرضت العملات التذكارية فئة جنيه والتى أصدرتها مصلحة سك العملة اخيرا والخاصة بالمشروعات القومية ومنها حقل ظهر والعاصمة الإدارية الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية، للبيع بقيمة تجاوزت ٢٢ جنيه مصري اى ما يقرب من ١.٥ دولار على موقع سوق دوت كوم ، والذي يعد إحدى شركات التابعة لشركة أمازون الأمريكية في مصر.



