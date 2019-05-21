الجنيه المصري بـ ١.٥ دولار على مواقع التجارة الإلكترونية
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:12 م
أحمد الشيخ
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رغم الحرب الطاحنة بين الدولار والجنيه والتى غالبا ما ينتصر فيها العملة الخضراء على أرض الواقع خصوصا بعد قرار تعويم الجنيه في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، الذي صاحبه هبوط حاد في قيمة الجنيه وارتفاع حاد في معدلات التضخم.
إلا أن الجنيه المصري استطاع هزيمة الدولار هزيمة ساحقة فى الواقع الافتراضي على مواقع التجارة الإلكترونية على الشبكة العالمية الإنترنت، حيث عرض الجنيه المصري الذي يحمل صورة الفرعون توت عنخ امون على موقع امازون الأمريكي بقيمة ٢٣ دولار، كما عرضت العملات التذكارية فئة جنيه والتى أصدرتها مصلحة سك العملة اخيرا والخاصة بالمشروعات القومية ومنها حقل ظهر والعاصمة الإدارية الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية، للبيع بقيمة تجاوزت ٢٢ جنيه مصري اى ما يقرب من ١.٥ دولار على موقع سوق دوت كوم ، والذي يعد إحدى شركات التابعة لشركة أمازون الأمريكية في مصر.
ورغم أن بيع العملات التذكارية لا يمثل جريمة يعاقب عليها القانون إلا أنه يهدر على الدولة مبالغ طائلة حيث أنه لا يتم تحصيل الضريبة المقررة على بيع وشراء السلعة من خلال مواقع التجارة الإلكترونية وذلك لعدم وجود قانون حتى الآن ينظم العلاقة بين البائع والمشتري ويحدد الضرائب المقررة على عمليات البيع التى تتم عبر مواقع التجارة الإلكترونية حتى الآن لعدم صدور قانون التجارة الإلكترونية لعدم انتهاء الحكومة من مشروع القانون حتى الآن.
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