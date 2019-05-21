ميسي يطلق تصريح ناري
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:10 م
محمد أيمن
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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن تغيير الأدوار المطلوبة منه خلال الفترة الأخيرة عن ما كان يقوم به في السابق.
وقال ميسي في تصريحات صحفية أدلى بها أنه من قبل كان يحصل على الكرة ويمارس طريقة اللعب الخاصة به لكنني الآن لا يمكنني أن أركض بنفس القدر.
وواصل : ليس أنانياً بل يمكنني أن أنهي الهجمات في المرمى وتسجيل الكثير من الاهداف لصالح الفريق خاصةً أن الجماعية هي ما تعنيني أكثر من الفردية.
وأنهى : يجب على جميع اللاعبين تفهم موقفنا خاصةً أن اللاعب كلما تقدم به لن يقدر على مجاره نسقه كما كان يفعل في السابق.
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