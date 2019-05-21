نجل محمد نجم ينهار بعد إصابة والده بجلطة وتدهور حالته الصحية (فيديو)

أكد شريف محمد نجم، تدهور الحالة الصحية لوالده الفنان محمد نجم، والذي نقل للمستشفي عقب تعرضه لإصابة بجلطة دماغية، والذي يتلقي العلاج بالعناية المركزة.





وظهر، شريف في فيديو، عبر موقع "فيسبوك"، برفقه صديقه عبد الرحمن الصياد، من أمام غرفه والده بالمستشفى، موضحًا نجم تعرض لجلطة دماغية يوم 8 مايو، وأن حالته الصحية تدهورت جدًا خلال الساعات الماضية.





وقال الصياد، صديق شريف نجم، أن نجل نجم تعرض لانهيار شديد بسبب عدم طمأنة الأطباء له.







