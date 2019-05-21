تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد لريال مدريد





وحسب ما جاء في صحيفة صن البريطانية فقد حدد البلوز مبلغ 87 مليون إسترليني من أجل التخلي عن اللاعب هازارد خلال الانتقالات الحالية لأي فريق يرغب في التعاقد معه من أجل عدم خسارته بصورة مجانية مع نهاية الموسم المقبل.





ويرغب تشيلسي في الاستفادة من بيع هازارد بأقصى صورة ممكنة، سواء على المستوى المادي من أجل مواجهة العقوبة التي وقعت على النادي لاختراقه قوانين اللعب المالي النظيف، أو من أجل تعزيز صفوف الفريق بصفقات قادرة على تعويض رحيل هزارد.





أشارت العديد من التقارير الصحفية أن الجناح البلجيكي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الحالية.





كشف نادي تشيلسي الإنجليزي عن سعر بيع البلجيكي إيدين هازارد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.