تفاصيل إقامة 17 مشروع استثماري بتكلفة 120 مليون جنيه بالبحيرة (صور)

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم الحصول على موافقة اللجنة العليا للاستثمار بإقامة عدد 17 مشروع استثماري متنوع بلغت تكاليفها الاستثمارية 120 مليون و300 ألف جنية توفر حوالي 500 فرصة عمل، بالإضافة إلي العديد من فرص العمل غير المباشرة.





جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الزراعة ومدير مكتب الاستثمار بديوان عام المحافظة ومدير المنطقة الصناعية ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية والتخطيط العمراني وأعضاء اللجنة.





حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على المشروعات الآتية:

- مصنع استخلاص زيوت نباتية بناحية الكيلو 57 على الطريق الصحراوي بمركز أبو المطامير على مساحة 4200 متر2 بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر بحوالي 22 مليون جنية والذي سيوفر 95 فرصة عمل.

- مصنع قفازات طبية على مساحة 25250 متر مربع بناحية المهدية بمركز أبو المطامير بتكلفه استثمارية حوالي 20 مليون و520 ألف جنية يوفر 20 فرصة عمل.

- محطة خلط وتعبئة تموين سيارات على مساحة 9300 متر مربع بناحية الكيلو 57 قرية متولي الشعراوي بمركز أبو المطامير بتكلفة استثمارية 20 مليون و210 ألف جنية يوفر حوالي 34 فرصة عمل.

- ترخيص بناء مصنع أسمدة ومخصبات زراعية على مساحة 1500 متر مربع بناحية الكيلو 59 على الطريق الصحراوي بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر ب 10 مليون و448 ألف جنية سيوفر حوالي 20 فرصة عمل.

- ثلاجة لحفظ الخضر والفاكهة والحاصلات الزراعية بقرية البستان بالدلنجات على مساحة 4200 متر2 بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 9 مليون و865 ألف جنية توفر حوالي 71 فرصة عمل.

- ثلاجة خضر وفاكهة بوادي النطرون على مساحة 2350 متر مربع بتكلفة استثمارية 9 مليون و16 ألف جنية ستوفر حوالي 44 فرصة عمل.

- محطة تبريد وتعبئة مواد غذائية على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة حوالي 7 مليون و630 ألف جنية توفر 10 فرص عمل دائمة و20 موسمية.

- محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي بناحية قرية اليمنى بالأبعادية بمركز دمنهور على مساحة 1000 متر بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 4 مليون و872 ألف جنية ويوفر حوالي 29 فرصة عمل.

- ثلاجة حفظ وتبريد وتجميد حاصلات زراعية على مساحة 756 متر مربع بمركز بدر وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 3 مليون و519 ألف جنية ستوفر حوالي 51 فرصة عمل.

- محطة فرز وغربلة وحفظ حاصلات زراعية بكفر غرين بمركز كوم حمادة على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر بـ2 مليون و750 ألف جنية ستوفر حوالي 39 فرصة عمل.

- محطة فرز وتعبئة وثلاجة حفظ خضار وفاكهة على مساحة 7100 متر مربع على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي النوبارية - مركز أبو المطامير بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر بحوالي 2 مليون و498 ألف جنية سيوفر 58 فرصة عمل بخلاف العمالة الموسمية.

- بناء منفذ بيع مستلزمات إنتاج زراعي بقرية الجعار بمركز وادي النطرون على مساحة 144 متر مربع بتكلفة استثمارية للمشروع بلغت 2 مليون و445 ألف جنية سيوفر 5 فرص عمل مباشرة بخلاف العمالة الغير مباشرة.

- محطة فرز وتعبئة خضار وفاكهة على مساحة 2000 متر مربع بالزعفران بمركز كوم حمادة بتكلفة استثمارية للمشروع مليون و404 ألف جنية سيوفر حوالي 11 فرصة عمل.

- بناء محلات مستلزمات إنتاج زراعي بقرية على بن أبى طالب بمركز ومدينة حوش عيسى على مساحة 5 فدان و2 قيراط و23 سهم بتكلفة استثمارية مليون و300 ألف جنية توفر 5 فرص عمل.

- مشروع مستلزمات زراعية على مساحة 200 متر بمركز أبو المطامير بتكلفة مليون و232 ألف توفر 5 فرص عمل.

- ثلاجة حفظ منتجات زراعية بناحية الهلباوي بمركز كفر الدوار على مساحة 2100 متر مربع.

- التوسع في إقامة عنبر دواجن بمساحة 1440 متر.



