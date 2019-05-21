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آمنة نصير توضح حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض (فيديو)

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:59 م
آمنة نصير توضح حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض (فيديو)
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رقية جمال
 
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أوضحت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض.

وقالت "نصير، خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" على فضائية "صدي البلد"، مساء الثلاثاء، أنه يمكن للمرأة الحائض الاستماع للقرآن عبر الراديو أو قناة تلفزيونية كتعويض عن القراءة.

وتابعت، أن الاستماع للقرآن الكريم، يجعل المرأة تعيش روحانيات الشهر الكريم ولا تبتعد عنها أثناء فترة الحيض.
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