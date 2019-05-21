أول تعليق من علاء كمال بعد اعتزاله

أعرب 'علاء كمال' لاعب طنطا عن سعادته علي توليه منصب في لجنة التعاقدات بنادي أف سي مصر الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني، وقال 'كمال' في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأنه لست متفاجئ بعودتي لنادي مصر مرة أخري، لأنني حصلت من قبل علي وعد من رئيس النادي، بأني سأكون موجود وقت أعتزالي كرة القدم.





وتابع بأنه مرتبط بنادي مصر بشكل كبير، وكان يريد مساعدتهم بأي شكل، وتمني بأن يكون علي قدر الثقة والمكانية التي وضعوه فيها.





واصل في نفس السياق بأن النادي يمتلك فكر إحترافي في كل شئ سواء إداري أو فني، متمنيا إستمرار نادي مصر في الدوري الممتاز لأنهم يتسحقوا التواجد بين الأندية الكبيرة.





وأما عن فترته في نادي طنطا قبل الإعارة لنادي أبو قير للأسمدة، أنهي تصريحاته بأنه كان شرف له بالتواجد في صفوف نادي كبير مثل طنطا، تمتلك إدارة محترمة وجهاز فني مميز ولاعبين جيدة، وأتمني لهم كل التوفيق الموسم المقبل في الدوري الممتاز.





وكان علاء كمال قد نشر علي صفحته الرسمية عبر موقع فيس بوك بأنه اعتزال كرة القدم وعبر عن رضاه تجاه من قدمه خلال مشواره الكروي، وشكر كل من وقف وسانده خلال المرحلة الماضية.





الجدير بالذكر أن علاء كمال بدأ مشواره الكروي ناشئ في النادي الأهلي، ثم المقاولون العرب، ثم الزمالك، والإتحاد السكندري، وأف سي مصر، قبل أن يختتم مشواره بتعاقده مع طنطا وأعير في يناير لفريق أبو قير للأسمدة الذي تألق في صفوفه، ليعلن الإعتزال.



