دراسة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بالفيوم والوقوف على وضع محطات الصرف (صور)
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:58 م
ريهام على
Advertisements
Advertisements
عقدت لجنة إعاده التوازن البيئي لتطوير وتنمية بحيرة قارون المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء اجتماعها، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبتمثيل الوزارات والجهات المعنية.
واتفقت اللجنة على رفع المقترح النهائى إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذي يتضمن العديد من المكونات لحل مشاكل زيادة نسبة الملوحة بالبحيرة والقضاء على مشكلة الايزوبودا بما يساهم فى زيادة الثروة السمكية للبحيرة علاوة على إعداد العديد من الدراسات التى تضمن تحسين المستوى البيئى والاقتصادى والاجتماعى للمنطقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومراكز البحوث والجامعات التى تقدم حلولا لكل المشاكل البيئية بالبحيرة بما يضمن استدامة توزانها والحفاظ عليها.
وأكد محافظ الفيوم على أن اللجنة أعدت دراسة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة والتي عانت من مشكلات عديدة كارتفاع نسبة الملوحة والصرف مما افقدها جزءًا من توازنها البيئي، والوقوف على وضع محطات الصرف الصحي والمشروع الأوروبي وتوقيت تفعيله، وتحديد الأدوار والمسئوليات بين كافة الجهات وتحديد الآليات التي تساعد على مواجهة تلك المشكلات في أسرع وقت.
وأضاف المحافظ أن بحيرة قارون لها أهمية كبيرة لما لها من دور اقتصادي للعديد من الأفراد العاملين بمجالات الصيد والسياحة والاستثمار بما يعود بالنفع على مواطني الفيوم من خلال توفير العديد من فرص العمل، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تتجه لإعادة التوازن البيئي إلى بحيرة قارون بجانب هيكلة المحميات والاستفادة منها اقتصاديا من خلال التوجه نحو السياحة البيئية والسياحة المستدامة، حيث تقوم وزارة البيئة بعدد من الأجراءات لرفع كفاءة المحميات الطبيعية ومنها محميتى وادي الريان والحيتان.
Advertisements