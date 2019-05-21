دراسة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بالفيوم والوقوف على وضع محطات الصرف (صور)

عقدت لجنة إعاده التوازن البيئي لتطوير وتنمية بحيرة قارون المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء اجتماعها، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبتمثيل الوزارات والجهات المعنية.





واتفقت اللجنة على رفع المقترح النهائى إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذي يتضمن العديد من المكونات لحل مشاكل زيادة نسبة الملوحة بالبحيرة والقضاء على مشكلة الايزوبودا بما يساهم فى زيادة الثروة السمكية للبحيرة علاوة على إعداد العديد من الدراسات التى تضمن تحسين المستوى البيئى والاقتصادى والاجتماعى للمنطقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومراكز البحوث والجامعات التى تقدم حلولا لكل المشاكل البيئية بالبحيرة بما يضمن استدامة توزانها والحفاظ عليها.





وأكد محافظ الفيوم على أن اللجنة أعدت دراسة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة والتي عانت من مشكلات عديدة كارتفاع نسبة الملوحة والصرف مما افقدها جزءًا من توازنها البيئي، والوقوف على وضع محطات الصرف الصحي والمشروع الأوروبي وتوقيت تفعيله، وتحديد الأدوار والمسئوليات بين كافة الجهات وتحديد الآليات التي تساعد على مواجهة تلك المشكلات في أسرع وقت.



