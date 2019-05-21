إلى عشاق الشوكولاته.. معلومات مثيرة قد تجهلها

الكبار والصغار يعشقون الشوكولاته، فهي أكثر الحلويات رواجًا في العالم، ولم يسأل عشاقها عن بداية اكتشافها وأنواعها وأغرب الطرق التي يتناولها الشعوب للحلوى المحببة، ونقوم خلال السطور التالية بسرد بعض المعلومات المثيرة التي لا يعلمها الكثير عن الحلوى المحببة للجميع .





أنواع الشوكولاته

يوجد ثلاث أنواع من الشوكولاته ( البيضاء ومنها الداكنة والمرة، ومنها التي يضاف لها الحليب والسكر).





مصدر الشوكولاته وأهم استخدامتها

يعتبر الكاكاو هو المكون الرئيسي للشوكولاته، وتدخل في العديد من المكونات للتورتة والكعك والبسكويت والبوظة، كما تستخدم في صناعة شراب الشوكولاتة الساخن .





متى تم اكتشاف الشوكولاته

اكتشافها قبائل المايا في الهند منذ 500 سنة قبل الميلاد وكانوا يضيفون الفلفل الحار عليها ويتناولونها كمشروب .





أغرب معلومة عن الشوكولاته

تم اشتخدام الشوكولاته من قبل شعوب المايا في الهند وسيلة دفع مثل النقود .





تاريخ استخدام الشوكولاته الصلبة

ظهرت أول قطع شوكولاتة صلبة عام 1847، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن يتم أنتاجها بالصورة الصلبة .





الشوكولاته قد تؤدي للوفاة

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول 11 كجم من الشيكولاته خلال فترة قصيرة قد يؤدي إلى الوفاة .





استخدام الشيكولاته كعملة قابلة للتداول

استخدمت بعد الشعوب في عصور قديمة وحديثة الشيكولاته كعملة قابلة للتداول،من الحضارات،منها شعوب المايا في المكسيك، فكان الأفراد يشترون أرنبا بمقابل 10 ثمار كاكاو،فيما كانت يشترون عبدًا مقابل 100 حبة، أما شرب الشوكولا فكان امتيازا للأغنياء فقط،لانهم وحدهم قادرون .





حبات الكاكاو اللازمة لصنع الشوكولاتة

قد لا يستوعب البعض أن قطعة الشيكولاته الخام تحتاج إلى كمية كبيرة الكاكاو، فلكي نحصل على 450 جرام من الشوكولاتة الخام فلابد من استخدام حوالى 400 حبة كاكاو .





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