أحمد ناجي يفتح النار على عواد

أكد أحمد ناجي مدرب حراس المرمى للمنتخب المصري الأول لكرة القدم أن الأربعة أسماء التي إنضمت اليوم الثلاثاء لقائمة الفراعنة الأولية التي تم إعلانها للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية هم الأفضل من الناحية الفنية والجاهزية البدنية.





وكانت قائمة الفراعنة قد ضمت أربعة حراس وهم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمود عبد الرحيم " جنش " حارس الزمالك بالإضافة إلى أحمد الشناوي من بيراميدز ومحمد أبو جبل حارس سموحة.





وكتب محمد عواد حارس الاسماعيلي الذي اعير الموسم الماضي إلى فريق نادي الوحدة السعودي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن ناجي رشحه للعب في الأهلي حينما كان يلعب في السعودية.





وفي تصريحات صحفية، أدلى بها ناجي أكد أنه شاهد التويته التي تهكم فيها عواد على إختيارات حراس مرمى المنتخب وتسأل حول ما إن كان مخطئاً بترشيح الحارس لمحمود الخطيب من أجل تمثيل المارد الأحمر والدفاع عن قمصان نادي القرن في أفريقيا؟.





وأضاف :"ترشيحي لعواد يعني عدم وجود أي نوع من أنواع الضغينة أو المصالح الشخصية والصدامات بيني وبين اللاعب وإلا ما كنت سأرشحه".





وتابع :"أعلم أن القائمة حدث بها جدل كبير للغاية لكن الجهاز الفني يطلب من الجماهير والإعلاميين الدعم والثقة بتلك الإختيارات التي حتماً ستحصل على البطولة".