٤ شركات مصرية ناشئة تتأهل لنهائيات "إفريقيا-تك" ٢٠١٩

أعلن اليوم عن العشر شركات الناشئة التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في فعاليات "إفريقيا-تك" التابعة لمؤتمر "فيفا-تك" هذا العام، أحد أهم القمم الدولية للشركات الناشئة للابتكار فى مجالات متعددة منها مجال الرعاية الصحية والمقرر إقامته في الفترة من ١٦ إلى ١٨ مايو المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي تضمنت مشاركة ٤ شركات مصرية لأول مرة.





وكانت قد تقدمت للمسابقة أكثر من ٢٢٠ شركة ناشئة، و تم اختيار ١٠ من أكثر الشركات الواعدة لتقديم حلولها المبتكرة إلى لجنة تحكيم فيفا-تيك وعرضها أمام الحضور.





وتم اختيار العشر شركات من قبل لجنة التحكيم وفقاً لخمسة معايير وهي:





● تقديم إثبات عملي عن نتائج إيجابية في دولة إفريقية واحدة على الأقل





● درجة كفاءة المشروع، ومدى ملائمة الحلول المبتكرة





● نموذج العمل والسوق المستهدف





● المهارات، والخبرة، وخبرات فريق العمل





● الأدلة العلمية إن أمكن





استطاعت الأربع شركات الناشئة المصرية اجتياز هذه المعايير والتأهل للثلاث مسابقات. حيث جاءت شركة "مظبوط" ضمن الشركات الناشئة التي تأهلت في المسابقة الأولى التي تهدف إلى تقديم حلول لرفع الوعي الصحي والتشخيص المبكر وكيفية التحكم في مرض السكر، وذلك عن طريق تطوير تطبيق يلبي احتياجات مرضى السكر الذين يرغبون في متابعة حالتهم الصحية بشكل أفضل، حيث يمكن المستخدمين من تتبع وتحليل ومراجعة واستخراج البيانات بالتفصيل. وتأهلت شركات أخرى من كينيا ونيجيريا وبنين وكوت ديفوار مع الشركة المصرية.





وجاءت شركة "يداوي" المصرية، وهي صيدلية على الإنترنت تتيح للعملاء طلب الأدوية عبر تطبيق سهل الاستخدام، وذلك ضمن المسابقة الثانية التي تركز على كيفية الحصول على الدواء في المناطق النائية وتوفير حلول بديلة للدفع. وتنافس شركة "يداوي" شركتان من رواندا وجنوب إفريقيا في المسابقة الثانية.





وأخيراً تأهلت شركتين مصريتين من أصل ثلاث في المسابقة الثالثة التي تهدف للوصول الى حلول لدعم صانعي القرار في مجال الرعاية الصحية لتحقيق أعلى استفادة من البيانات الصحية المتاحة. ومن ضمنهم؛ شركة "شمسية" التي تعطي الأولوية لاحتياجات المجتمعات من خلال نهج تشاركي لتحسين النتائج الصحية وتجنب الفشل في اتخاذ القرارات المركزية. وشركة "نبض" التي تطور حلول طبية مبتكرة لسيارات الإسعاف والطائرات والمستشفيات وغيرها من المرافق التي تقدم خدمات طبية في المناطق النائية.