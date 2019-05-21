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عاجل.. "السيسي" يوجه بالإسراع بالخطة التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي للتيسير على المواطنين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:55 م
عاجل.. السيسي يوجه بالإسراع بالخطة التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي للتيسير على المواطنين
الرئيس السيسي
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رقية جمال
 
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة تطوير وميكنة مصلحة الضرائب.

وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي، وجه بالإسراع بالخطة التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
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