أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5/21/ 2019
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:54 م
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية في السوق المحلي اليوم الثلاثاء بشكل نسبي، وسجل سعر العالمي لأوقية الذهب 1.277 دولار، وسجل الذهب عيار 18 نحو 520 جنيهًا، وسجب الذهب عيار 21 نحو 607 جنيهًا.
وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 694 جنيهًا، وأصبح سعر الجنيه الذهب 4856 جنيهًا.
وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 694 جنيهًا، وأصبح سعر الجنيه الذهب 4856 جنيهًا.
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