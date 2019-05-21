الحلقة (1) من نجوم يشاركون في كان 2019.. "ساديو ماني" الذي يحمل آمال أسود التيرانجا على أرض الفراعنة





تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم 21 يونيو المقبل، وذلك حيث ستقام النسخة القادمة في مصر، وأوقعت القرعة الفراعنة بجانب منتخبات "زيمبابوي - الكونغو - غينيا".





ويقدم لكم "الفجر الرياضي" سلسلة حلقات عن نجوم سوف يشاركون في بطولة الأمم الأفريقية 2019، وتخص كل حلقة نجم أفريقي أو عربي بارز، وكل ما قدمه خلال الموسم الحالي مع فريقه.





وسيكون نجم الحلقة الأولى هو اللاعب السنغالي "ساديو ماني" لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.





وشارك ماني مع فريقه ليفربول هذا الموسم في 37 مباراة على المستوى المحلي، حيث سجل 22 هدف، وصنع هدف وحيد لزملائه، وغاب عن مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وخاض المهاجم السنغالي مع الريدز 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 اهداف، ولم يغيب عن أي مباراة لليفربول في البطولة، وسوف يلعب الأحمر نهائي الابطال ضد فريق توتنهام هوتسبير يوم 1 يونيو المقبل، وقبل بطولة الأمم بأيام قليلة.





ويعد هذا الموسم هو الافضل للسنغالي في مسيرته الكروية مع جميع الأندية، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي بالبريميرليج بالتساوي مع المصري محمد صلاح، والجابوني إيميريك أوباميانج برصيد 22 هدف.





ولعب ساديو ماني مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم في روسيا الماضية 2018، حيث خاض 3 مباريات بدور المجموعات، وسجل هدفا وحيدا خلال البطولة.





يذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا تشهد مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.



