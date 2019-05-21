إسعاف المنوفية لـ"الفجر": منتظمون في عملنا خلال رمضان.. ولا نسمح بأي أجازات

تنتشر الأجواء الرمضانية بكافة مدن وقرى محافظة المنوفية، ما بين بائعي "البلح والزينة" نهارًا، وصلاة التراويح وازدحام الشوارع ليلًا، ووسط تلك الأجواء توجد هيئة خاصة برعاية الأهالي والطرق وإسعافهم ومحاولة إنقاذهم من الخطر، وهي هيئة الإسعاف التي لا يستطيع أحد أن يقلل من أهميتها ودورها الباسل في المنوفية.





حيث صرح الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية لـ"بوابة الفجر"، أن دور الهيئة في رمضان لا يقل عن الأيام المعتادة، بل إنه في ازدياد طوال الشهر.





وأشار إلى أن هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية تحافظ على قوتها، ولا يوجد تراخي خلال شهر رمضان، وكذلك عدم السماح بأوقات راحة إضافية أو أجازات استثنائية، وانتظام مواعيد العمل وعدم التقصير.



