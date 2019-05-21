ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من "حكايتي"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:46 م
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من حكايتي
حكايتى
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تعرض قنوات dmc وcbc وON E مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى، خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعرض على قناة cbc فى تمام الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى ON E وdmc فى تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

وتدور أحداث حكايتى حول "داليدا" الفتاة التى تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعانى بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها فى تصميم الأزياء.

حكايتى من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير وإنتاج سينرجى.

Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة