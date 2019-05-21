16.5 مليار جنيه زيادة في القروض الممنوحة لعملاء البنوك خلال فبراير



وأضاف المركزي في بيانًا له، أن إجمالى القروض التي تم منحها للعملاء خلال شهلا فبراير بلغت 1.82 تريليون جنيه مقارنة بقروض ممنوحة 1.80 تريليون جنيه في مارس الماضى، مشيرًا إلى أن القروض الممنوحة للقطاع الحكومى بلغت وحدها 568.4 مليار جنيه بينما ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الغير حكومى إلى 1.255 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.



وأوضج البنك المركزي أن في المقابل، زادة ودائع البنوك بنهاية فبراير إلى 3.87 تريليون جنيه؛ ليبلغ إجمالي الزيادة في قيمة ودائع البنوك نحو 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى الأن.



كشف البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أرتفاع إجمالى القروض الممنوحة من القطاع المصرفى للعملاء خلال فبراير الماضى بقيمة 16.5 مليار جنيه على أساس شهرى.