رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات لمناقشة الأهداف الاستراتيجية (صور)

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اجتمع اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بعمداء كليات الجامعة، بحضور نائباه الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، لمناقشة الموضوعات التي تحتاج إلي دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم.



واستهل "مبارك" الجلسة بتوجيه التهنئة لرئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري بمناسبة افتتاح أحد أكبر المشروعات القومية في شبكة الطرق محور روض الفرج وافتتاح كوبري تحيا مصر الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم، والتأكيد على أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن المشروعات القومية العملاقة في طريق بناء الدولة المصرية تحت قيادتها السياسية.



وكما قدم "مبارك" التهنئة لكلية الحاسبات والمعلومات لحصولها علر المركز الأول في مسابقة الأمم المتحدة لاستخدام تطبيقات الموبيل، وذلك خلال المؤتمر الدولي الأول لتحقيق التنمية المستدامة 2030 ضمن 130 فريق مشارك بالجامعات والتي استضافتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



واستعرض رئيس الجامعة بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني واستعداد الكليات، مشيرًا إلى الجولة التي قام بها لتفقد اللجان ببعض الكليات، وضرورة تواجد عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات والاطمئنان اليومي على حسن سير الامتحانات.



وأشار رئيس الجامعة إلى اجتماع اللجنة العليا لإعداد استراتيجية الجامعة بحضور أعضاء اللجنة، واستعرض ما تم خلال الاجتماع الأول للجنة من تشخيص الوضع الراهن، واستراتيجيات الجامعة السابقة وتشخيص الوضع الحالي للجامعة، وتقييم ما تم وما لم يتم في الاستراتيجية السابقة، وتحديد المشروعات الرئيسية والفرعية على مستوى كافة قطاعات الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.