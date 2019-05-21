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ليفربول يستعيد فيرمينو قبل موقعة نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:47 م
ليفربول يستعيد فيرمينو قبل موقعة نهائي دوري الأبطال
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وكالات
 
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أعلن ليفربول اليوم الثلاثاء أن مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو يقترب من استعادة جاهزيته التامة، قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول، توتنهام في نهائي إنجليزي خالص لدوري الأبطال في أول يونيو المقبل.

وأوضح النادي على موقعه بالإنترنت: "روبرتو فيرمينو تدرب اليوم مع زملائه بعد الإصابة التي تعرض لها بشد عضلي، والتي حرمته من آخر 3 مباريات لليفربول".

وعاد اللاعب للتدريب مع الفريق في ماربيلا، حيث يستمتع الفريق بالتواجد في الطقس الدافئ.

وأوضح النادي: "فيرمينو خاض مرحلة التأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي... عودته للتدريبات الجماعية ستكون بعناية وتحت رقابة الطاقم الطبي مع الخضوع لبرامج خاصة خلال الأيام المقبلة".

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