ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أوراوا يصعد مع تشونبوك إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:42 م
أوراوا يصعد مع تشونبوك إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
تأهل فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بفوزه على ضيفه بكين جوان الصيني (3-0)، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في المسابقة.

وسجل كازوكي ناجاساوا ويوكي موتو وشينزو كوروكي أهداف أوراوا في الدقائق (34 و41 و81) على الترتيب.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، أيضاً تعادل تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي سلبيا.

وتصدر تشونبوك موتورز ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط لأوراوا ريدز و7 لبكين و4 لبوريرام يونايتد.
 
وحصل تشونبوك موتورز وأوراوا ريدز على بطاقتي التأهل عن المجموعة ويصعدا سويًا إلى دور الـ16.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة