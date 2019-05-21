رقم خدمة عملاء تي اي داتا وفريق الدعم الفني

خصصت شركة تي داتا لكل عملائها الكرام رقم موحد لتلقي جميع الشكاوي والإستفسارات، ومعرفة عروض الإنترنت المختلفة حيث أن هذا الرقم يعمل علي مدار 24 ساعة مواصل؛ لتلقي أى شكاوي متعلقة بأي عطل فني، تعد شركة تي اي داتا من أكبر شركات الإنترنت في جمهورية مصر العربية؛ حيث تحظي بعدد كبير جدا من العملاء في أنحاء المحافظات المختلفة؛ وتقدم دوما أقوي العروض علي باقات النت للتليفونات الأرضية.





رقم خدمة عملاء تي اي داتا

يمكنك الإتصال علي الرقم الخاص بخدمة العملاء الموحد، هو 19777 علي مدار اليوم.

رقم الدعم الفني الموحد من هو 111.

كما يمكنك الاتصال برقم المحمول 01555000111 من أى محمول وبسعر الدقيقة العادية.





التحدث إلي خدمة عملاء تي اي داتا

يمكن التحدث إلي خدمة العملاء من خلال الشات الموجود من خلال الموقع الرسمي؛ وذلك بعد أن تقوم بتسجيل الدخول إلي حسابك؛ ومواصله التحدث من خلال خدمة Live chat أيضا علي مدار الـ 24 ساعة، حيث بعد الدخول يتم حساب وقت محدد لكي يتم التواصل معك من خلال أحد ممثلي الخدمة لحل المشكله بشكل نهائي.