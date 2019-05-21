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تعليق ناري من رئيس الزمالك بشأن قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:33 م
تعليق ناري من رئيس الزمالك بشأن قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا
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هاني عصام
 
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رد رئيس نادي الزمالك على قائمة المنتخب الوطني المعلنة اليوم الثلاثاء إستعدادًا لأمم افريقيا 2019 واستبعاد بعض نجوم الزمالك.


وكانت القائمة قد شهدت استبعاد ثلاثي الزمالك كهربا وعبدالله جمعة وأوباما رغم تألقهم مع الفريق والظهور بشكل مميز.


وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة "الرد على الجهاز الفني للمنتخب الوطني سيكون بعد نهائي الكونفدرالية".


وتابع "ما حدث غير مقبول ولن نوافق عليه لكن هنرد بعد مباراة نهضة بركان المغربي".


ويلاقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

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