"كان مريضا نفسيا".. تجديد حبس عاطل ذبح والده بمدينة نصر



وكشفت تحريات المباحث أن المتهم عاطل 20 سنة، وأنه كان مدمن لمخدر الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي، وأضافت التحريات أن يوم الواقعة وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وذبحه، ليسقط والده غارقًا في دمائه، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه من ضبطه، وبمواجهته اعترفا بالواققة، واخطرت النيابه التى امرت بحبسه وتم التجديد.



جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل بتهمه قتل والده 15 يوما على ذمة التحقيقات.وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيًا ودائم التشاجر مع نجله.