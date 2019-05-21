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مسؤول: بولندا يحق لها طلب تعويضات الحرب العالمية الثانية من ألمانيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:22 م
مسؤول: بولندا يحق لها طلب تعويضات الحرب العالمية الثانية من ألمانيا
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مـحــمد حســــــــــين
 
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قال مسؤول بولندي، إنه على عكس المزاعم الألمانية، لا تظهر أي مستندات أو سجلات أن بلاده قد تخلت عن حقها في طلب تعويضات الحرب العالمية الثانية من ألمانيا.

وتصر برلين على أن بولندا تنازلت عن هذه الحقوق في العام 1953، بينما كانت تحت سيطرة موسكو.

لكن النائب البارز في الحزب الحاكم، أركاديوس موليكزيك، صرح لوكالة "أسوشيتيد برس"، اليوم الثلاثاء، بأن هذا الأمر لم يدعم بأدلة، ونسخة من مذكرة عام 1953 موقعة فقط من قبل زعيم بولندا في ذلك الوقت ليست ملزمة قانونًا.

ويرى أن رفع التعويضات مع برلين من شأنه تحسين العلاقات الثنائية، وقال، إن بولندا لم يتم تعويضها بشكل كافٍ عن الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها في ظل الاحتلال النازي الألماني.

يرأس "موليكزيك" فريقًا من الخبراء يحصي الخسائر، ويعتزم تقديمها إلى ألمانيا.
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