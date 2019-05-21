طرح 25 ألف دجاجة مجمدة بمنافذ محافظ قنا لبيع السلع الغذائية (صور)



وأشار إلى أنها تعد الدورة الثالثة التي تم ذبحها منذ بداية العام الجاري، مؤكدا على طرحها بمنافذ المحافظة وذلك بهدف توفير اللحوم البيضاء للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.



وتابع الهجان دورة التشغيل داخل المجزر بدءا من إستلام الدواجن مرورا بعملية الذبح ومرحلة نزع الريش والأحشاء ومرحلة التبريد التدريجى نهاية بمرحلة الوزن والتعبئة والحفظ والتخزين لافتا الى ان المجزر يضم عدد 2 ثلاجة حفظ وتبريد وتجميد بسعة 200 طن لحفظ الدواجن التى يتم ذبحها قبل توزيعها على منافذ البيع كما يضم المصنع وحدة لاعادة تدوير مخلفات ذبح الدواجن بطاقة 1 طن يوميا يتم استخدامها في صناعة الأعلاف.



واكد الهجان ان المجزر يمد المحافظة بشكل دوري باحتياجاتها من الدواجن المذبوحة وفقا للمواصفات الصحية حيث يعمل به مجموعة من الشباب والفتيات الذين تم تدريبهم على الإجراءات الصحية ومعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير سلامة وجودة الغذاء تحت إشراف أطباء بيطريين متخصصين في المجازر والتفتيش علي اللحوم لافتا الى ان منتجات المجزر تشمل دجاج كامل ومجزءات دواجن.



شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عمليات ذبح دورة جديدة من الدواجن بالمجزر الآلي، بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا، والتى بلغت 25 ألف دجاجة.