مرصد الأزهر يناقش وضع الفلسطينيين في فتاوى الحاخامات المتطرفة

عقد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ظهر اليوم، ثاني حلقات سيمنار المرصد بعنوان: «وضع الفلسطينيين في فتاوى الحاخامات المتطرفة»، وذلك في إطار اهتمام المرصد بمشاركات أعضائه البحثية التي تتناول قضايا الإرهاب والتطرف على اختلاف مشاربه؛ للخروج بأفكار جديدة تدخل ضمن آليات عمل المرصد خلال الفترة المقبلة.



