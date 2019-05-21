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مرصد الأزهر يناقش وضع الفلسطينيين في فتاوى الحاخامات المتطرفة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:29 م
مرصد الأزهر يناقش وضع الفلسطينيين في فتاوى الحاخامات المتطرفة
دار الافتاء المصرية - صورة أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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عقد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ظهر اليوم، ثاني حلقات سيمنار المرصد بعنوان: «وضع الفلسطينيين في فتاوى الحاخامات المتطرفة»، وذلك في إطار اهتمام المرصد بمشاركات أعضائه البحثية التي تتناول قضايا الإرهاب والتطرف على اختلاف مشاربه؛ للخروج بأفكار جديدة تدخل ضمن آليات عمل المرصد خلال الفترة المقبلة.

وناقشت حلقة السيمنار التي قدَّمها الدكتور وسام حشَّاد، الباحث بوحدة الرصد باللغة العبرية، أبرزَ فتاوى الحاخامات المتطرفة ضد الفلسطينيين، وتتبع التطور التاريخي لتلك الفتاوى منذ احتلال فلسطين وحتى الفتاوى الأخيرة التي تحرض على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاستيلاء على مقدرات الشعب الفلسطيني الأعزل.
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