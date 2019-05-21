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مبابي وجريزمان على رأس قائمة فرنسا استعدادا لبوليفيا وتركيا وأندورا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:22 م
مبابي وجريزمان على رأس قائمة فرنسا استعدادا لبوليفيا وتركيا وأندورا
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كشف ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن قائمة الديوك التي ضمت 24 لاعبا لمواجهات بوليفيا وتركيا واندورا في تصفيات يورو 2020.

وجاءت قائمة فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس، الفونس أريولا وبنجامين لوكومتي ومايك ماينجان.

الدفاع: رافاييل فاران ولوكاس ديني، فيرلاند ميندي، صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت،كورت زوما، بنجامين بافارد،ليوديوبيس.

خط الوسط: نجولو كانتي، بول بوجبا، موسى سيسوكو، تانجي ندومبيلي، بليز ماتويدي.

الهجوم: وسام بن يدير، أنطوان جريزمان، أوليفيه جيرو، كيليان مبابي، توماس ليمار، كينجسلي كومان، فلوران ثوفان.

وتواجه فرنسا نظيرتها بوليفيا في الثاني من يونيو المقبل وتركيا واندورا في الثامن والحادي عشر من ذات الشهر على الترتيب.

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