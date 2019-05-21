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مصطفى يونس ضيف بسمة وهبة في "شيخ الحارة".. الليلة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:27 م
مصطفى يونس ضيف بسمة وهبة في شيخ الحارة.. الليلة
مصطفى يونس
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أحمد رمضان متولي
 
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يحل اليوم كابتن مصطفي يونس نجم الأهلي الأسبق ضيفا، فى الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في السابعة إلا ربع مساءً، على فضائية "القاهرة والناس".

 

"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

 

وكانت أولي حلقات  البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى استضافت فيهم الراقصة دينا والنجم احمد ادم وايتن عامر وأحمد سعد وإبراهيم سعيد والمحامي سمير صبرى وسمية الخشاب وهو ما أدى إلي زيادة نسب المشاهدة علي قناة القاهرة والناس والتي وصلت إلي ٦٨ مليون وفقا لموقع social blade.

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