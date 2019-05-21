تعرف على دعاء ليلة القدر (فيديو)

دعاء ليلة القدر، { ليلة القدر خير من ألف شهر }، كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنها ليلة مباركة، يعم فيها البركة والخير الوفير والرزق على من إحيائها، فيرتفع فضلها، ويعلو شأنها، ويتضاعف الأجر فيها بكثرة الصلاة وقراءة القرآن الكريم و التضرع لله بالدعاء والاستغفار.



