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تعرف على دعاء ليلة القدر (فيديو)

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:25 م
تعرف على دعاء ليلة القدر (فيديو)
صورة أرشيفية
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دعاء ليلة القدر، { ليلة القدر خير من ألف شهر }، كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنها ليلة مباركة، يعم فيها البركة والخير الوفير والرزق على من إحيائها، فيرتفع فضلها، ويعلو شأنها، ويتضاعف الأجر فيها بكثرة الصلاة  وقراءة القرآن الكريم و التضرع لله بالدعاء والاستغفار.

لذلك سنقدم لكم دعاء ليلة القدر، حيث نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، مقطع فيديو يوضح دعاء ليلة القدر، حيث قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

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