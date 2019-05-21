الزمالك يعلن حضور 60 ألف أمام نهضة بركان.. والجبلاية: 40 فقط
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:23 م
هاني عصام
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كشف رئيس نادي الزمالك عن موقف الحضور الجماهيري في مباراة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفيدرالية الافريقية.
ورد رئيس الزمالك على إعلان حضور 40 ألف متفرج للقاء بشكل رسمي قائلًا: "وزير الداخلية حسم الأمر وحدد حضور 60 ألف متفرج، هل أصدق اتحاد الكرة أم وزير الداخلية نفسه".
وأضاف: "القرار نهائي بحضور 60 ألف متفرج وقمنا بطباعة التذاكر وإرسالها للمحافظات المختلفة تمهيدًا لبيعها في الساعات القادمة"
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