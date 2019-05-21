محافظ دمياط تتابع امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:23 م
هند الشيال
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اختبار الصف الأول الثانوي ودخول الطلاب على منصة الاختبار لأدائه إلكترونيا من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم.
وصرح "السيد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 41 مدرسة دخلت منصة الاختبار وأدى طلابها الاختبار كاملا إلكترونيا في مادة الأحياء وورقيًا في 20 مدرسة.
وأضاف "وكيل الوزارة" أن إجمالي عدد الطالب الذين يؤدون الامتحان داخل مدارس المحافظة (10772) طالب وطالبة (عاممنازلخدمات_خاص) بعدد 61 مدرسة خلال الفترة الصباحية والتي بدأت من الساعة التاسعة صباحًا.
كما يؤدي طلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة) الامتحان خلال الفترة المسائية التي تبدأ من الواحدة ظهرًا.
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