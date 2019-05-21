ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ دمياط تتابع امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:23 م
محافظ دمياط تتابع امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا
Advertisements
طباعة
هند الشيال
 
Advertisements
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اختبار الصف الأول الثانوي ودخول الطلاب على منصة الاختبار لأدائه إلكترونيا من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم.

وصرح "السيد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 41 مدرسة دخلت منصة الاختبار وأدى طلابها الاختبار كاملا إلكترونيا في مادة الأحياء وورقيًا في 20 مدرسة.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن إجمالي عدد الطالب الذين يؤدون الامتحان داخل مدارس المحافظة (10772) طالب وطالبة (عاممنازلخدمات_خاص) بعدد 61 مدرسة خلال الفترة الصباحية والتي بدأت ‏من الساعة التاسعة صباحًا.

كما يؤدي طلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة) الامتحان خلال الفترة المسائية التي تبدأ من الواحدة ظهرًا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة