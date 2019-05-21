"التعليم" تنظم فعاليات قافلة تعليمية لطلاب الثانوي العامة بقنا

تنظم مديرية التربية والتعليم بقنا، بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بقنا في الفترة فعاليات القافلة التعليمية للمراجعة النهائية لطلبة وطاليات الثانوية العامة بمحافظة قنا، وحتي الأربعاء الموافق 22 مايو الجاري.





يحاضر خلال القافلة نخبة متميزة من أساتذة مقدمي وخبراء البرامج والمواد التعليمية بالتليفزيون المصري وهم عبد العال إسماعيل " لغة عربية " ونبيل عبد العزيز " فيزياء " وأشرف كمال " جغرافيا "وعبده الشرقاوي " تاريخ " وعبد العزيز غنيم "علم نفس وفلسفة " وسيد الحاوتكي " كيمياء " والدكتورمصطفي كامل" لغه انجليزية" وعصام حنفي " أحياء" ومحمد عبد الغني عزب "رياضيات ".



