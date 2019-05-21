"التعليم" تنظم فعاليات قافلة تعليمية لطلاب الثانوي العامة بقنا
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:23 م
بسام عبدالحميد
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تنظم مديرية التربية والتعليم بقنا، بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بقنا في الفترة فعاليات القافلة التعليمية للمراجعة النهائية لطلبة وطاليات الثانوية العامة بمحافظة قنا، وحتي الأربعاء الموافق 22 مايو الجاري.
يحاضر خلال القافلة نخبة متميزة من أساتذة مقدمي وخبراء البرامج والمواد التعليمية بالتليفزيون المصري وهم عبد العال إسماعيل " لغة عربية " ونبيل عبد العزيز " فيزياء " وأشرف كمال " جغرافيا "وعبده الشرقاوي " تاريخ " وعبد العزيز غنيم "علم نفس وفلسفة " وسيد الحاوتكي " كيمياء " والدكتورمصطفي كامل" لغه انجليزية" وعصام حنفي " أحياء" ومحمد عبد الغني عزب "رياضيات ".
يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا والدكتورعمر موسي وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا ومشرف عام القافلة سيد مصطفي مدير تحرير الأهرام المسائي وبإشراف عياد محمد عثمان مدير عام فرع الأكاديمية المهنية بقنا وعبد الناصر سليم أحمد رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بقنا ومصطفي قاعود بالشباب والرياضة بقنا.
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