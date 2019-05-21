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السعودية: إضافة السجائر الإلكترونية لقائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:18 م
السعودية: إضافة السجائر الإلكترونية لقائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية
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أضافت تعديلات قائمة اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، السجائر الإلكترونية لقائمة السلع المشمولة بالضريبة.

وحسب التعديلات فلا زيادة على أسعار التبغ وإنما تمت إضافة السجائر الإلكترونية إلى القائمة حتى تشملها الضريبة.

وجاءت الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

ووفقا للوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، فإن اللائحة المعدلة نصت على أنه يطبق معدل ضريبة قدره 100 في المائة على منتجات التبغ، و50 في المائة على المشروبات الغازية، و100 في المائة على مشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات المحلاة، 100 في المائة على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و100 في المائة على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

يشار إلى أن السعودية بدأت تطبيق ضريبة السلع الانتقائية في 11 حزيران (يونيو) 2017، وذلك بنسبة 100 في المائة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية، في حين طبقتها دول الخليج في مواعيد متفاوتة. ومن أبرز الأهداف التي تحققها الضريبة الانتقائية، الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، ودفع المستهلكين للتقليل من استهلاكها، إضافة إلى مساعدة الراغبين في الإقلاع عنها.

وتشير التجارب الدولية إلى أن فرض هذه الضريبة يخفض بالفعل استهلاك الطبقات الأقل دخلا "وهم الفئة الأكبر" للمنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها، كما أن ارتفاع تكاليف المواد الضارة يوجه الشركات المنتجة للسلع الضارة لإيجاد بدائل لتتجنب تسديد الضرائب على منتجاتها.
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