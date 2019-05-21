"أوقاف" الإسكندرية تؤكد سيطرتها الكاملة على المساجد

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عقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اجتماعا طارئا صباح اليوم بمكتبه مع رؤساء الأقسام بالمديرية وبالإدارات الفرعية، وذلك لمتابعة سير العمل الدعوي والإداري بالإدارات خاصة فيما يتعلق بعمل المدارس القرآنية والعلمية والملتقيات الفكرية، موجها بالمتابعة الفعلية على أرض الواقع.



كما وجه الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بالإسكندرية، إلى ضرورة تكثيف المرور للمفتشين ورؤساء الأقسام على المدارس القرآنية والملتقيات الفكرية والمقارئ القرآنية ومكاتب التحفيظ ورفع تقارير المخالفات إلى إدارة الدعوة وذلك لضبط العمل الدعوي بالإسكندرية.



وأكدت المديرية سيطرتها الكاملة على مساجدها خطبة ودروسا وصلاة، مُهيبة بتحري المعلومات من مصادرها الموثوقة.