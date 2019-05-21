"المركزى": ارتفاع الدين المحلى إلى 4.1 تراليون جنيه بنهاية 2018



وأضاف المركزي في بيان له أن معدلات الدين المحلى ارتفعت إلى 4.1 تراليون دولار بما يعادل 241 مليار دولار نهاية ديسمبر من العام الماضى.



وكان البنك المركزي أعلن زيادة الدين الخارجى للبلاد إلى 96 مليار دولار نهاية 2018.



وتحاول الحكومة السيطرة علي معدلات الدين العام من خلال إعادة هيكلية شاملة للقروض وإطالة فترة سدادها، حيث أكد صندوق النقد الدولى أن معدلات الدين العام في طريقها نحو الأنخفاض لتصل إلى 85% من إجمالى الناتج المحلى نهاية العام المالى 2019-2020، مقارنة 103% من إجمالى الناتج المحلى الأجمالى نهاية العام المالى 2016 -2017.



كشف البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الدين المحلي للبلاد نهاية ديسمبر الماضى بنسبة 20.25% على أساس سنوى.