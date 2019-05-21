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محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان طلاب المرحلة الثانية من مبادرة صنايعية مصر (صور)

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:18 م
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان طلاب المرحلة الثانية من مبادرة صنايعية مصر (صور)
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محمد نبيل
 
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شهد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الاحتفالية التي نظمتها الجامعة لتكريم طلاب المرحلة الثانية من مبادرة "صنايعية مصر"، بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتور هشام البطش المشرف على تخطيط البرامج والوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات وطه عجلان ووكيل وزارة التربية والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني.

وفي كلمته وجه محافظ القليوبية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى واطلاق عدد من المبادرات لصالح المصريين ومنها مبادرة صنايعية مصر.

واعرب محافظ القليوبية عن سعادته بنجاح المبادرة الرئاسية " صنايعة مصر " فى مرحلتيها الأولى والثانية بجامعة بنها  مؤكدا أن صنايعية مصر  مبادرة رئاسية كريمة تحمل الخير لشباب مصر  ولذا فإننا نجحنا في المحافظة وبدعم الجامعة وبالتنسيق مع التربية والتعليم في نجاح المبادرة.

وأكد المحافظ على ضرورة  تأهيل الطلاب للقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق جيل من المدربين فى الحرف والصناعات المختلفة  مشيرا الى ان جامعة بنها قامت باستثمار الشباب في برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل.
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