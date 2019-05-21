فيضانات في ألمانيا بسبب هطول الأمطار الغزيرة ووفاة شخص

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في ألمانيا في فيضانات واسعة النطاق، وخاصة في الجنوب، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في ألمانيا في فيضانات واسعة النطاق، وخاصة في الجنوب، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.