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فيضانات في ألمانيا بسبب هطول الأمطار الغزيرة ووفاة شخص

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:03 م
فيضانات في ألمانيا بسبب هطول الأمطار الغزيرة ووفاة شخص
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مـحــمد حســــــــــين
 
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تسبب هطول الأمطار الغزيرة في ألمانيا في فيضانات واسعة النطاق، وخاصة في الجنوب، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وقالت الشرطة في بافاريا، اليوم الثلاثاء، إن سائقًا يبلغ من العمر 44 عامًا توفي بعد أن فقد السيطرة على سيارته على طريق غارق بالقرب من بلدة أوراتش في وقت متأخر من يوم الاثنين وتحطمت في إحدى الغابات.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن سقف غرفة الولادة بالمستشفى قد انهار في بلدة هيلمشتيت الشمالية بعد انسداد مجرى.

وانقطعت ثلاثة خطوط للسكك الحديدية على الأقل في جنوب ألمانيا بسبب مسارات الفيضانات.

ويستعد المسؤولون في العديد من المناطق للأنهار والمجاري المائية الممتدة على ضفافها مع توقع هطول المزيد من الأمطار حتى يوم الأربعاء.

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