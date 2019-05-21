ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"السيسي" أول من يحمل بطاقة "مشجع" لأمم إفريقيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:13 م
السيسي أول من يحمل بطاقة مشجع لأمم إفريقيا
السيسي
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements

أكد المهندس خالد عبد العزيز المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام تذكرتي أن موقع تذكرتي تم تنفيذه لحجز تذكرة حضور المباريات أمم إفريقيا مع إصدار بطاقة المشجع، والتي هي بمثابة جواز سفر أو بطاقة رقم قومي للمشجع داخل المباريات، ويتم استخراجها أولًا قبل حجز التذاكر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول شخص حصل على بطاقة المشجع.

 

 

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن بطاقة المشجع يتم حضور جميع المباريات بها، مشددًا على أن أي شخص لدية تذكرة حضور المباريات لن يتمكن من الحضور بدون بطاقة المشجع، مما يصعب معها بيع التذاكر بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن دخول التكنولوجيا في حجز التذاكر يساهم في الحد من السوق السوداء لبيع التذاكر.

 

 

وأوضح، أن المشجعين الأفارقة يمكنهم الحصول على بطاقة المشجع بمجرد وصولهم لمصر، منوهًا إلى أن المصريين المقيمين في الخارج بإمكانهم الدخول على الموقع الخاص وحجز التذاكر، مشددًا على أن الموقع الإلكتروني لتذكرتي بسيط في التعامل معه.

 

 

 

ونوه إلى أنه يمكن حجز التذاكر إلكترونيًا أو كاش من خلال فروع أورانج للدرجة الأولى، أو 6 مراكز الشباب ونادي الشمس للدرجة الثانية والثالثة، موضحًا أنه تم تحديد مراكز الشباب التي يمكن الحجز بها على موقع تذكرتي.

 

 

ولفت إلى أن هناك 103 آلاف شخص دخلوا على موقع تذكرتي حتى الآن خلال يومين.

 

 

وتابع أن جميع مقاعد الدرجة الأولى مرقمة، بينما جميع مقاعد الدرجة الثانية والثالثة ستكون مرقمة لسهولة تطبيق المنظومة، موضحًا أنه متاح لكل فرد شراء 6 تذاكر بحد أقصي بشرط أن يكون لكل تذكرة بطاقة مشجع خاص بها.

 

 

وشرح، طريقة حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي، وذلك بالدخول على موقع تذكرتي، ووضع رقم الهاتف الخاص به بعدها يتم إرسال رسالة على الهاتف ويقوم المشجع بوضع بياناته وصورة بطاقة رقمة القومي وصورة شخصية له للحصول على بطاقة المشجع.

 

 

Advertisements
المزيد عن: نظام تذكرتي موقع تذكرتي منتخب مصر قائمة منتخب مصر تميمة امم افريقيا 2019 تذكرتي بطاقة المشجع
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة