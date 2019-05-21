"السيسي" أول من يحمل بطاقة "مشجع" لأمم إفريقيا

أكد المهندس خالد عبد العزيز المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام تذكرتي أن موقع تذكرتي تم تنفيذه لحجز تذكرة حضور المباريات أمم إفريقيا مع إصدار بطاقة المشجع، والتي هي بمثابة جواز سفر أو بطاقة رقم قومي للمشجع داخل المباريات، ويتم استخراجها أولًا قبل حجز التذاكر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول شخص حصل على بطاقة المشجع.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن بطاقة المشجع يتم حضور جميع المباريات بها، مشددًا على أن أي شخص لدية تذكرة حضور المباريات لن يتمكن من الحضور بدون بطاقة المشجع، مما يصعب معها بيع التذاكر بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن دخول التكنولوجيا في حجز التذاكر يساهم في الحد من السوق السوداء لبيع التذاكر.

وأوضح، أن المشجعين الأفارقة يمكنهم الحصول على بطاقة المشجع بمجرد وصولهم لمصر، منوهًا إلى أن المصريين المقيمين في الخارج بإمكانهم الدخول على الموقع الخاص وحجز التذاكر، مشددًا على أن الموقع الإلكتروني لتذكرتي بسيط في التعامل معه.

ونوه إلى أنه يمكن حجز التذاكر إلكترونيًا أو كاش من خلال فروع أورانج للدرجة الأولى، أو 6 مراكز الشباب ونادي الشمس للدرجة الثانية والثالثة، موضحًا أنه تم تحديد مراكز الشباب التي يمكن الحجز بها على موقع تذكرتي.

ولفت إلى أن هناك 103 آلاف شخص دخلوا على موقع تذكرتي حتى الآن خلال يومين.

وتابع أن جميع مقاعد الدرجة الأولى مرقمة، بينما جميع مقاعد الدرجة الثانية والثالثة ستكون مرقمة لسهولة تطبيق المنظومة، موضحًا أنه متاح لكل فرد شراء 6 تذاكر بحد أقصي بشرط أن يكون لكل تذكرة بطاقة مشجع خاص بها.

وشرح، طريقة حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي، وذلك بالدخول على موقع تذكرتي، ووضع رقم الهاتف الخاص به بعدها يتم إرسال رسالة على الهاتف ويقوم المشجع بوضع بياناته وصورة بطاقة رقمة القومي وصورة شخصية له للحصول على بطاقة المشجع.