أسهل طرق لعمل المخللات بجميع أنواعها

1-مخلل الليمون بالعصفر

المقـــــــــادير

كيلو ليمون.

فلفل أحمر.

ثوم.

خل.

زيت.

قليل من العصفر.

حبة البركة.

بهارات.

ملح.





الطـــــــــريقة

اغسلي الليمون جيداً وقطعيه إلى أربع قطع دون فصله من بعضه .

اخلطي الفلفل والثوم والعصفر والبهار وحبة البركة .

احشي الليمون جيداً بالخليط ورصيه في البرطمان مع الفلفل الأحمر .

يضاف الخل والماء المملح ويغطي البرطمان باحكام ويحفظ‏.‏

يستعمل بعد أسبوع من التخليل‏.‏





مخلل الطماطم

المقـــــــــادير

1/2 كيلو طماطم صغيرة.

3 فصوص ثوم.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة شطة.

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

عصير ليمونة.





الطـــــــــريقة

قطعي الطماطم من فوق علي شكل حرف X .

دقي الثوم وأضيفي إليه الملح والشطة والكمون جيداً حتي ينعموا تماما .

أضيفي عصير الليمون وقلبي.

إحشي حبات الطماطم وصبي فوقها عصير الليمون، ثم قدميها.





مخلل الباذنجان

المــــــــقادير

1 كيلو باذنجان عروس حجم صغير.





1/4 فنجان خل، أو عصير ليمونتان.





رأس ثوم متوسطة.





ملح.





حزمة بقدونس.





ماء مغلي.





شطة.





1/2 كوب من زيت الزيتون.





الــــــــــــطريقة

إغسلي الباذنجان ثم شقيه بالسكين طوليا لعمل فتحة وأزيلي الرأس، ثم اسلقيه.

إحشيه بالثوم المفروم والفلفل الأخضر الحامي والبقدونس.

رصيه ببرطمان زجاج.

ذوبي الملح في الماء المغلي مع عصير الليمون أو الخل والشطة.

صبي الماء المتبل فوق الباذنجان حتى يغمره، ثم غطي سطحه بزيت الزيتون.

إغلقي البرطمان باحكام واتركيه حتى ينضج.





مخلل البصل

المـــــــقادير

2 كيلو بصل حجمه صغير جداً.

3 كوب ملح.

5 كوب خل أبيض.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرةسكر.

ملعقة كبيرة قرنفل.

2 ملعقة صغيرة بهارات.

2 ملعقة صغيرة فلفل .





الـــــــــطريقة

قشري البصل وضعيه في إناء ورشي عليه الملح، ثم صبي فوقه ماء مغلي.

ضعي إناء على النار وأضيفي إليه الفلفل الأخضرو الخل والماء والقرنفل واتركيه حتى يغلي الخليط.

صفي البصل من الماء.

يوضع البصل فى برطمان زجاجي معقم.

صبي فوق البصل الخل المتبل ثم إحكمي اغلاق البرطمان واتركيه لمدة ثلاثة أيام.





مخلل الخضروات المشكل

المـــــــــــقادير

1/4 كيلو جزر.

1/4 كيلو قرنبيط.

1/4 كيلو طماطم.

1/4 كيلو بصل.

1/4 كيلو خيار.

ربع كيلو فلفل حامي.

2 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء يكفي لغمر الخضراوات.

ملح.

شطة.

فلفل حامي مهروس.

ثوم.

الطـــــــــــريقة

قطعي الخضروات إلى شرائح طولية ثم ضعيها في برطمان زجاجي معقم.

ضعي إناء به ماء على النار وأضيفي إليه الثوم المهروس والفلفل الحامي والخل والملح ثم إتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي ملعقة السكر.

أضيفي الماء المتبل إلى برطمان الخضراوات واسكبي الزيت على سطحه.

أغلقي البرطمان باحكام ثم اتركيه لمدة أسبوع بعدها يصبح جاهز للأكل.





مخلل الخيار

المقادير

1 كيلو خيار صغير ناشف غير طري.





4 ملاعق كبيرة ملح.





1/4 فنجان خل.





4 ملاعق زيت





4 ملاعق فلفل حامي مهروس





4 فصوص ثوم كبيرة.





2 ملعقة صغيرة سكر.

الطريقة





إغسلي الخيار ثم ضعيه في برطمان زجاجي معقم.

ضعي الماء على النار ومعه الثوم والملح والخل والفلفل الحامي واتركيه حتى يغلي.

صبي الماء المتبل على الخيار ثم أغلقي البرطمان جيدا.





مخلل اللفت

المقادير

كيلو لفت.

5 ملاعق ملح.





ماء يكفي لغمره.





4 ملاعق كبيرة خل.





ثوم.





فلفل حامي مهروس.





ثمرتان كبيرتان بنجر لإعطاء اللفت لونا زهريا جميلا.





الطريقة

قشري اللفت وقطعيه على شكل نصف قمر واغسليه جيدا.

ضعي إناء به ماء وخل والملح والفلفل الحامي على النار حتى يغلي.

ضعي اللفت في برطمان زجاجي معقم بالتبادل مع قطع البنجر المقطع صغير،ثم صبي فوقه الماء المتبل حتى يغمره تماما.

صبي الزيت على السطح.

اغلقي البرطمان باحكام واتركيه حتى ينضج لثلاثة أيام.

مخلل القرنبيط

المقادير

قرنبيطة صغيرة.

4 فصوص ثوم.

3 ملاعق كبيرة ملح.

3 حبات بنجر صغيرة.

2 حبة فلفل أخضر حامي.

2 ملعقة خل.

ماء يكفي لتغطية المخلل.





الطريقة

اغسلي القرنبيط و قطعيه ثم اسلقيه في الماء لمدة عشر دقائق ثم صفيه من الماء.

ضعي القرنبيط في رطمان زجاجي أو علبة ثلاجة، ثم ضعيه فوقه البنجر المغسول والمقطع قطع صغيرة.

ضعي الماء والملح وعليه الثوم والفلفل المهروس والخل في إناء على النار حتى يغلي.

صبي الماء المتبل فوق القرنبيط والبنجر حتى يغطى تماما، ثم اغلقي البرطمان واتركيه لمدة ثلاثة أيام.





مخلل الجزر

المقادير

1 كيلو جزر.

4 كوب ماء.

1/4 كوب ملح.

4 قرون فلفل حار.

4 فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة زيت.

4 ملاعق كبيرة خل.

ملعقة صغيرة سكر.





الطريقة

اغسلي الجزر جيدا ثم قشريه وقطعيه أصابع رفيعة.

ضعي إناء به الماء والخل والملح والفلفل الحامي على النار حتى يغلي.

ضعي الجزر في برطمان زجاجي معقم،ثم صبي فوقه الماء المتبل حتى يغمره تماما.

صبي الزيت على السطح.

اغلقي البرطمان باحكام واتركيه حتى ينضج لثلاثة أيام.