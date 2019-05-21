مؤشر"دبي "يصعد 1.04% بختام جلسة اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.04% رابحا عدد 26.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2539.24 نقطة.





وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 125.9 مليون سهم محققة ما قيمته 130.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2857 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 23 سهما، فيما انخفضت 6 أسهم، واستقرت 3 أسهم .

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.83%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 8.54%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.08%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.55%، ثم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.35%.