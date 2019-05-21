صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بنهاية التعاملات
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:06 م
نيفين سمير
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أرتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد المؤشر العام 0.68 بالمائة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.23 و 0.85 بالمائة على الترتيب.
وزادت سيولة البورصة الكويتية اليوم 28.2 بالمائة إلى 28.43 مليون دينار مقابل 22.18 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 57.8 بالمائة إلى 120.18 مليون سهم مقابل 76.15 مليون سهم بجلسة الاثنين.
قطاعياً، سجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها الاتصالات بنحو 1.74 بالمائة، فيما تراجع قطاعا الصناعة والسلع الاستهلاكية فقط بنسبة 0.67 و 1.46 بالمائة على التوالي.
وبالنسبة لأداء الأسهم، جاء سهم "أم القيوين للاستثمارات" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 28.35 بالمائة، فيما تصدر سهم "المعدات" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 16.21 بالمائة.
وتصدر سهم "بنك الخليج" نشاط التداول بالبورصة على كافة المستويات بكميات بلغت 19.02 مليون سهم بقيمة 5.71 مليون دينار، مُرتفعاً 0.33 بالمائة.
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