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نمو اقتصاد سنغافورة بأبطأ وتيرة في 10 سنوات

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:05 م
نمو اقتصاد سنغافورة بأبطأ وتيرة في 10 سنوات
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نما اقتصاد سنغافورة في الربع الأول من العام الجاري بأبطأ وتيرة في 10 سنوات، مع تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، أن الناتج الإجمالي المحلي زاد بنسبة 1.2 بالمئة في أول 3 أشهر من 2019 على أساس سنوي وهي أقل وتيرة منذ الفترة من أبريل وحتى يونيو لعام 2009، ومقابل مستوى 1.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن نمو اقتصاد الدول الآسيوية سيتسارع بنحو 1.5 بالمئة في الفترة من يناير وحتى مارس.

وارتفع قطاع البناء في سنغافورة للمرة الأولى في 10 فصول على أساس سنوي في الربع الأول لـ2019 وذلك بدعم من أعمال الحكومة والقطاع الخاص، ليصعد بنحو 2.9 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى الجانب الآخر، كان قطاع التصنيع المعدل موسمياً هو الأسوأ أداءً حيث انكمش على أساس فصلي بنحو 7.1 بالمئة على أساس سنوي.

وخفض صناع السياسة النقدية تقديراتهم للنمو الاقتصادي عن العام الجاري عند مستوى يتراوح بين 1.5 بالمئة إلى 2.5 بالمئة من مستوى 1.5 بالمئة إلى 3.5 بالمئة.
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