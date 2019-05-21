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عصام الحضري يعلق على عدم ضمه للمنتخب بصورة "الزعيم"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:58 م
عصام الحضري يعلق على عدم ضمه للمنتخب بصورة الزعيم
عصام الحضري
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الفجر الرياضي
 
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علق عصام الحضري حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النجوم على عدم ضمه لقائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا 2019.

ونشر عصام الحضري صورة ساخرة للزعيم الفنان عادل إمام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد دقائق من إعلان خافير أجيري المدير الفني للمنتخب عن القائمة الأولية مبديًا دهشته الشديدة في إشارة إلى عدم ضمه أو عدم تكافؤ الاختيارات.

قائمة منتخب مصر قبل لأمم إفريقيا

حراس المرمى: أحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد الشناوي ومحمود جنش

خط الدفاع: أحمد حجازي ومحمود علاء ومحمود الونش وأيمن أشرف وباهر المحمدي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وأحمد أبو الفتوح وأحمد المحمدي

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعلي غزال ونبيل عماد دونجا وعمرو وردة ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح

خط الهجوم: مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد علي




عصام الحضري يعلق على عدم ضمه للمنتخب بصورة "الزعيم"
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