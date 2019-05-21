عاجل.. الدولار يتراجع قرشين مقابل الجنيه
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:03 م
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شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، تراجعاً بقيمة قرش واحد إلى قرشين، وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.01 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
وهبط الدولار قرشاً واحداً في بنكي عَـوده والتجاري الدولي، ليسجل 16.96 جنيه للشراء، و17.06 للبيع، بينما استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي عند 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.
وأرجع البنك المركزي المصري تراجع الدولار إلى التدفقات النقدية الأخيرة من مصادر متعددة، ومنها عودة الأجانب إلى الاستثمار في السندات والأذون المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي والذي وصل إلى 44.2 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
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