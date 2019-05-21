ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الدولار يتراجع قرشين مقابل الجنيه

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:03 م
عاجل.. الدولار يتراجع قرشين مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، تراجعاً بقيمة قرش واحد إلى قرشين، وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.01 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

وهبط الدولار قرشاً واحداً في بنكي عَـوده والتجاري الدولي، ليسجل 16.96 جنيه للشراء، و17.06 للبيع، بينما استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي عند 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.

وأرجع البنك المركزي المصري تراجع الدولار إلى التدفقات النقدية الأخيرة من مصادر متعددة، ومنها عودة الأجانب إلى الاستثمار في السندات والأذون المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي والذي وصل إلى 44.2 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.


Advertisements
المزيد عن: سعر الدولار في البنك الاهلى سعر الدولار تراجع سعر الدولار الدولار اسعار صرف الدولار اسعار الدولار في البنوك اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار الان اسعار الدولار الامريكى اسعار الدولار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة